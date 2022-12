Sport to dla nich radość i sens życia

Osoby z Zespołem Downa świetnie radzą sobie na "boiskach" krajowych i międzynarodowych. Federacja, która wspiera sport osób z Zespołem Downa, to Sports Union for Atleths with Down Syndrome. Wraz z krajowymi partnerami organizuje zawody w ośmiu dyscyplinach: lekkoatletyce, tenisie, tenisie stołowym, pływaniu, koszykówce, futsalu, judo i gimnastyce, narciarstwie i taekwondo. Żeby wystartować w zawodach organizowanych przez federację trzeba wypełnić minima podobnie, jak ma się to w sporcie osób pełnosprawnych. Do tego potrzebny jest profesjonalny trening. Rodzice osób z Zespołem Dawna mają spory problem z uzyskaniem dofinansowania do treningów. Osoby z Zespołem Downa zostały zakwalifikowane do Olimpiad Specjalnych, czyli tych które zajmują się sportem powszechnym w związku z tym osoby z trisomią chromosomu 21 kierowane są do organizacji zajmujących się tym sportem. Nie wzięto jednak pod uwagę, że ta niepełnosprawność wymaga większej liczby treningów, obozów czy pomocy fizjoterapeuty i psychologa, a środki kierowane do organizacji zajmujących się sportem powszechnym są równo dzielone na wszystkich zawodników.