Tusk zaskoczył nawet PO. Są obawy o skuteczność ministrów bez zaplecza politycznego

– Zmiany w rządzie zachodzą po czterech miesiącach od powierzenia zadań. Przejrzałem obietnice ministrów i to co zrealizowali spośród stu konkretów i muszę powiedzieć, że dorobek jest niewielki. Wyborcy ocenią, czy bycie ministrem na chwilę, a później kandydowanie do europarlamentu, jest właściwe z punktu widzenia państwowca – komentuje Buda, kandydat PiS w wyborach do PE.