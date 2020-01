Nie żyje były wiceszef MSWiA Zbigniew Rau

W wieku 45 lat w szpitalu w Nowym Tomyślu zmarł Zbigniew Rau - policjant, nauczyciel akademicki, współzałożyciel Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wiceszef MSWiA w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

W maju 2007 roku został powołany na stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, gdzie nadzorował działalność Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Jako wiceszef resortu promował stosowanie nowych technologii w zwalczaniu przestępczości - m.in. programów komputerowych do zwalczania cyberterroryzmu, wykrywania zagrożeń na lotniskach, identyfikacji biometrycznej osób. Był również współautorem nowelizacji ustawy o świadku koronnym, a także serii badań dotyczących tej instytucji prawa. Jego pogrzeb odbędzie się 21 stycznia w Poznaniu.

