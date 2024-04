Afera gruntowa. Prezydent ułaskawił dwóch agentów CBA

Chodzi o okres od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku. W tym czasie Kamiński był szefem CBA, a Wąsik jego zastępcą. CBA otrzymało informacje, że w kierowanym przez Andrzeja Leppera resorcie rolnictwa dochodziło do odrolniania działek w zamian za łapówki. Nie było jednak na to dowodów.