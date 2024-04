"Krowie wymiona" nad Polską. To mammatusy

Znowu przymrozki

Piątkowa noc chłodna z lekkimi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C do 6 st. C, na Suwalszczyźnie i w Małopolsce miejscami około 2 st. C, a w rejonach podgórskich miejscami może spaść do minus 2 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych. Wysoko w górach mogą wystąpić porywy wiatru do 60 km/h.