Kolejne wsparcie dla branży turystycznej – rusza tarcza turystyczna

Turystyczny Fundusz Zwrotów – pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek

Aby z niego skorzystać, jako organizator turystyki będziesz ponosić opłaty. Będzie to: 7,5 procent wnioskowanej kwoty, które wpłacisz z własnych środków na poczet przyszłego Turystycznego Funduszu Pomocowego oraz 2,5 procent jako bezzwrotną opłatę.

Jesteś organizatorem wycieczek – jak otrzymasz pieniądze z TFZ?

Aby otrzymać z funduszu pieniądze jako organizator wycieczki, musisz spełnić kilka warunków. Pierwszy z nich to wpis do rejestru organizatorów turystyki oraz złożenie – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego –wniosku do UFG. Trzeba też przyjąć płatność od turystów w formie bezgotówkowej i dostarczyć oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstąpił od umowy.