Centrum Utrzymania Taboru Polregio w Skarżysku-Kamiennej to 100 nowych miejsc pracy

"Stawiamy na kolej w Polsce. Jej renesans to nie tylko modernizacja infrastruktury i zakup nowych pojazdów, ale również inwestycje w nowoczesne centra utrzymania taboru. Projekt zrealizowany w imponującym tempie na zamówienie spółki Polregio, oznacza dla miasta Skarżysko-Kamienna i największego przewoźnika regionalnego nowy impuls do rozwoju" – stwierdził podczas uroczystego otwarcia inwestycji Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Dodał, że ta inwestycja to dobry przykład współpracy spółki Polregio i władz samorządowych woj. świętokrzyskiego.