Listy Trzeciej Drogi do PE. Nowe szczegóły

KO i Lewica pokazały listy wyborcze. Swoich liderów pokazało PiS. Kiedy swoje listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego pokaże Trzecia Droga? - Dzisiaj na pewno taka informacja się pojawi. W godzinach popołudniowych zostaną przedstawieni liderzy list. Na pewno będą to osoby znane - zapowiedziała w programie "Tłit" posłanka PSL Urszula Pasławska. - Na pewno będą zaprezentowane osoby, które będą startowały. Nie ścigamy się na konwencje wyborcze, idziemy swoją trzecią drogą, drogą rozsądku, która przekonuje do swoich racji. W imię zasady "Dość kłótni, do przodu!". Mamy swoje zasady. Nasze sposoby na kampanię wyborczą dwa razy się sprawdziły - dodała.

