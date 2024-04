B. wiceprezydent Gdańska skazany za molestowanie małoletniego

Artykuł 199 par. 3 kodeksu karnego dotyczy przestępstwa doprowadzenia małoletniego do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, nadużywając zaufania lub udzielając mu korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy. Za to przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia wolności.