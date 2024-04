Żona Budki pozwała w trybie wyborczym kontrkandydata. Wygrała

W środę wspierany przez PiS kandydat na prezydenta Gliwic, Mariusz Śpiewok, zamieścił na swoim profilu na Facebooku. Stwierdził w nim, że "Katarzyna Kuczyńska-Budka sabotuje budowę szpitala i chce wyrzucić do kosza kilkuletnią pracę miasta i zarządu szpitala". "Pozostawiam to państwa ocenie" - zwrócił się do mieszkańców Gliwic.