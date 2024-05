Rekiny także w Europie. Władze alarmują przed atakami

35-latek zaatakowany przez rekina

W sierpniu ubiegłego roku doszło do niebezpiecznego incydentu na wodach oddalonych o ponad 160 km od miejscowości Vila do Conde. Jeden z rybaków portugalskiego kutra został poważnie pogryziony przez żarłacza błękitnego. 35-letniego mężczyznę uratowały portugalskie siły powietrzne, które przetransportowały go do szpitala w Porto.