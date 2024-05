Polskie floty nie są gotowe do raportowania redukcji śladu węglowego - nowy raport

Niemal 70% firm nie posiada zeroemisyjnych pojazdów w swoich flotach. Co trzecia firma wdrożyła narzędzia do pomiaru i raportowania emisji CO2, z czego ponad 24% firm w pełni lub częściowo wykorzystuje do tego rozwiązania telematyczne. Głównymi wyzwaniami we wprowadzeniu raportowania emisji CO2 jest koszt i czas implementacji rozwiązań oraz mała liczba pracowników z odpowiednim doświadczeniem.