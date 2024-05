Rewolucja w armii. "Nawet najlepsze plany tego nie zmienią"

Gen. Polko wskazuje przy tym, że aby projekt się udał, musi być atrakcyjny, tak żeby zachęcić ludzi do wzięcia w nim udziału. Jak to zrobić? Zdaniem byłego dowódcy GROM przede wszystkim należy zrozumieć, że potencjalni rezerwiście chcą się czegoś nauczyć, zdobyć dodatkowe kwalifikacje, przejść kursy. - To nie może być tak, jak było do tej pory: grochówka, przymierzanie, ubieranie, strzelanie i do domu - mówi. - Ludzie mają określone wymagania i oczekiwania. To będzie powodowało inne podejście. Służba nie będzie już dawała poczucia straconego czasu - zaznacza.