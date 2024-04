"Zajdą potężne zmiany". Generał zapowiada reformy w wojsku

Jak przekonywał, aktywna rezerwa będzie miała charakter służby ochotniczej, by "nie zmuszać ludzi" do stawiania się na szkolenia. - Będziemy ich zachęcać do podjęcia takiej formy służby. Nie chodzi tylko o kwestie materialne, bo wielu rezerwistów oczekuje zmian w systemie. Jestem przekonany, że odpowiedzą pozytywnie na nowe założenia - mówił.