Mandaty europosłów ich nie ochronią. Kamiński i Wąsik odpowiedzą przed prokuratorem

Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie wyjaśnia, że posiadanie mandatu do Parlamentu Europejskiego niesie za sobą takie same skutki, jak mandatu do Sejmu lub Senatu RP. - To oznacza, że przedmiotowe postępowanie może być kontynuowane - powiedział "Wyborczej".