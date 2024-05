Sześć mitów ministra Sikorskiego [OPINIA]

Po czwarte, trudno nie zgodzić się z ministrem Sikorskim, że Niemcy prowadziły oportunistyczną politykę wobec Rosji. Są one państwem demokratycznym, a mimo to ich polityka doprowadziła do umocnienia siły militarnej Rosji i w konsekwencji przyczyniła się do agresji wobec Ukrainy. Zgadzam się zarazem, że Niemcy są naszym największym partnerem handlowym i sojusznikiem w NATO.