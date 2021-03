Veolia: innowacyjna i inteligentna transformacja energetyki

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. stawia zarówno przed producentami ciepła, jak i operatorami sieci ciepłowniczych wyzwania technologiczne i środowiskowe, jak odejście od węgla i przejście na czystsze źródła energii, czy podnoszenie efektywności sieci. Oznacza to jednak również konieczność ponoszenia ogromnych nakładów finansowych. Potrzeby inwestycyjne sektora, tylko w najbliższych 10 latach, mogą sięgnąć nawet 100 mld złotych. Aby sprostać tym wyzwaniom samorządy potrzebują silnych i wiarygodnych partnerów prywatnych. Inwestycje Veolia w Polsce w ekologiczne rozwiązania w sektorze energetycznym w latach 1997-2019 wyniosły 1,1 mld zł.

Przyjęta niedawno Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. stawia przed sektorem ciepłowniczym ogromne wyzwania. To m.in. rezygnacja z węgla i przejście na „zielone” paliwa czy podniesienie procentu sieci spełniających kryterium efektywnego systemu ciepłowniczego z obecnych 50 do 85 proc. Żeby te cele osiągnąć, potrzebne są ogromne nakłady finansowe.

10 lat, by zmienić wszystko

Polska Izba Ciepłownicza szacuje wydatki inwestycyjne branży na poziomie 70-100 mld złotych – i to tylko do 2030 roku. Nie jest możliwe, by polskie samorządy udźwignęły te koszty samodzielnie. Będą one potrzebowały silnych partnerów prywatnych. Przykładem jest Veolia, która jest w Polsce obecna od ponad 20 lat. Swoją działalność prowadzi obecnie w 123 gminach, w 58 miastach, zarządza sieciami ciepłowniczymi. Firma obsługuje dostawy ciepła i wody do blisko 3 milionów odbiorców. Veolia jest w Polsce jednym z liderów pod względem wydatków na modernizację sieci ciepłowniczych. Podejmuje też ogromne inwestycje w nowe, inne niż węglowe, źródła energii. Są to bardzo kosztowne przedsięwzięcia. Nic więc dziwnego, że Veolia znajduje sią na 7. miejscu w najnowszym rankingu 20 największych zagranicznych inwestorów w Polsce, pod względem wartości aktywów, opracowanym przez Amerykańską Izbę Handlową w Polsce. W samym tylko 2019 r. firma zrealizowała inwestycje na łączną kwotę 374 mln złotych.

Pierwszą korzyścią dla gmin są wpłaty do budżetów z tytułu podatków. W przypadku Veolii w latach 2012-2019 ich wartość wyniosła łącznie prawie 4,5 mld zł. Na tę sumę złożyły się podatki do budżetu centralnego i samorządowych. Drugą korzyścią jest lokalne ożywienie gospodarcze. W samym tylko 2016 r. wartość dodana w polskiej gospodarce wytworzona przez Veolię wyniosła 3,1 mld zł. To m.in. zwiększony popyt na usługi dostawców, wpływ na otoczenie biznesowe czy wzrost konsumpcji. Veolia przez lata stworzyła w Polsce szeroki ekosystem lokalnych dostawców, obejmujący niemal 10 tys. firm. W 2016 r. liczba miejsc pracy utrzymywana dzięki tej współpracy wyniosła ponad 13,5 tys.

Oprócz wydatków bezpośrednich duży partner infrastrukturalny pobudza lokalną gospodarkę, przyczynia się do aktywizacji lokalnej społeczności i stabilizuje rynek pracy, utrzymując stałe zatrudnienie i systematycznie podnosząc wynagrodzenia własnych pracowników. W 2020 roku 99,9 proc. pracowników Veolii wzięło udział w co najmniej jednym szkoleniu, na łączną liczbę 130 tys. godzin, których łączny koszt wyniósł ponad 3,2 mln zł.

Transformacja ekologiczna Veolii

Z sieci ciepłowniczych korzysta w Polsce aż 43 proc. gospodarstw domowych. To jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Rekordzistką jest tu Warszawa, która ma najdłuższą sieć w całej Unii Europejskiej i czwartą co do długości na świecie. W ostatnich latach jej zarządca, firma Veolia, poddał ją gruntownej modernizacji do standardu sieci inteligentnej 5. Generacji, inwestując w jej modernizację od 2011 r. ponad 1,2 mld złotych.

Warszawska Inteligentna Sieć Ciepłownicza (ISC) zrealizowana przez Veolię to pionierskie przedsięwzięcie na skalę światową w historii ciepłownictwa. Ciepłociągi w Warszawie zostały wyposażone w czujniki i automatyczne urządzenia obsługowe. Zwieńczeniem ISC było uruchomienie w 2019 r. pierwszego w Polsce Centrum Zarządzania Energią – Hubgrade.

Inteligentna Sieć Ciepłownicza pozwala osiągać korzyści w trzech obszarach. Po pierwsze zredukowana została ilość emisji CO2 i zaoszczędzono blisko 30 proc. zasobów naturalnych. Po drugie warszawianie oszczędzają na cieple, ponieważ Veolia dostarcza im go dokładnie tyle, ile potrzebują. Po trzecie dzięki poprawie wydajności sieci, ceny ciepła są konkurencyjne. Dzięki nowym inwestycjom i procedurom zapobiegającym awariom liczba awarii w Warszawie w latach 2013–2020 spadła aż o 40 proc.

Łódź bez węgla

W Łodzi Veolia jest producentem ciepła systemowego i energii elektrycznej. W swoich elektrociepłowniach realizuje ambitny program całkowitego odejścia od wykorzystania węgla, czyli tzw. dekarbonizacji. Od 2011 roku w EC4 około 17 proc. ciepła systemowego i energii elektrycznej w Łodzi jest produkowane z biomasy, co obniżyło emisję CO2 o o 18 proc. W najbliższych latach planowane są kolejne inwestycje – wymiana bloków węglowych na parowo-gazowe z możliwością zastosowania w przyszłości wodoru jako paliwa.

Pierwsza taka innowacja w Polsce

Na terenie oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie k. Poznania Veolia uruchomiła po raz pierwszy w Polsce nowatorskie rozwiązanie odzysku ciepła i energii ze ścieków.Największą zaletą ekologiczną tej instalacji jest radykalne ograniczenie emisji CO2 aż o 2 tys. ton rocznie. To tak, jakby wycofać z użytku prawie 2 tys. samochodów albo zasadzić las o pow. 500 ha z ok. 350 tys. dorodnych drzew.

Fotowoltaika wspiera zrównoważone budownictwo

W warszawskim „Domu dla Rodzin” przewlekle chorych dzieci prowadzonym przez Fundację Ronalda McDonalda Veolia zainstalowała najnowocześniejsze rozwiązania wspierające energooszczędne budownictwo. Głównym celem projektu było zapewnienie bezpiecznego, optymalnego kosztowo oraz ekologicznego zasilania Domu, gdzie ponad 50 proc. energii będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii.