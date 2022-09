Jaki kolagen jest najlepszy dla kobiet?

Wszystko to można otrzymać dzięki odpowiedniej ilości kolagenu w organizmie, który stanowi główne białko budujące tkanki łączne, a tym samym także i skórę. Co więcej, kolagen to ok. 30% wszystkich protein występujących w organizmie człowieka. To tylko pokazuje to, jak jest on ważny dla organizmu, a tym samym także dla skóry i jej wyglądu oraz zdrowia. Jednak na tym nie kończą się korzyści wynikające z odpowiedniego poziomu kolagenu, warto zatem się zastanowić jaki z nich warto przyjmować szczególnie w przypadku kobiet?