Przetrzymywali syna w klatce z odchodami. Małżeństwo z Nevady stanie przed sądem

Do aresztowania doszło po tym, jak policja przybyła do domu małżeństwa, aby wyjaśnić, dlaczego 11-latek nie uczęszcza do szkoły. Ojcu otwarcie drzwi zajęło 40 minut. Funkcjonariusze zastali w domu porażający widok. Znaleźli 11-letniego chłopca w dużej klatce z metalowymi kratami i zamkniętymi drzwiami, "podobnej do celi więziennej", jak przekazali. Chłopiec miał na sobie pieluszkę i siedział wokół rozsmarowanych odchodów.