Atak na Crocus City Hall. Przerażające zdjęcie z klatki schodowej

- To, co wydarzyło się wczoraj w Moskwie, jest oczywiste, a Putin i inne szumowiny po prostu próbują zrzucić winę na kogoś innego. Oni zawsze mają te same metody. To już było. Były bombardowane domy, strzelaniny i eksplozje. I zawsze zrzucają winę na innych - powiedział Zełenski w wystąpieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.