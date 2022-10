Droga do rozwoju Kraśnika

Fragment drogi wojewódzkiej 833 nazywany potocznie Północną obwodnicą Kraśnika jest przejezdny od początku 2022 roku. Teraz zapadła decyzja o modernizacji kolejnej części tej drogi – na odcinku do Urzędowa do Chodla. – Wreszcie i my odetchniemy – przyznaje pani Dagmara z Urzędowa. – Na razie patrzymy na Kraśnik z zazdrością, bo dziś cały ruch biegnie po naszym rynku. Teraz to właśnie odcinek od Kraśnika do Urzędowa jest najbardziej niebezpieczny. Obyśmy i my jak najszybciej doczekali się nowej drogi.