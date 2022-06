Sukces akcji Giacomo Conti dla zwierząt ze Schroniska w Gaju

Akcja "Pomaganie nie wychodzi z mody" była bardzo intensywnym przedsięwzięciem, które prowadziliśmy wieloma kanałami. Zależało nam, by dotrzeć z tą ideą zarówno do miłośników zwierząt, jak i do fanów mody męskiej. Dlatego realizowaliśmy to w formie rozpoznawalnych plakatów, materiałów prasowych w mediach branżowych oraz horyzontalnych. Przedstawiając zwierzęta wraz z elegancko ubranym mężczyzną przypomnieliśmy wszystkim, że prawdziwy dżentelmen ma wielkie serce, otwarte do pomocy także tym najmniejszym – komentuje kierownik działu marketingu Mateusz Stasiak. Jednak na tym nie koniec interesujących przedsięwzięć z naszej strony. Na ten moment już przygotowujemy następne niespodzianki, podczas prezentacji kolekcji jesień-zima.