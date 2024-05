Relacje z USA. Sikorski: nie popełnimy błędów poprzedników

Sikorski rozmawiał z doradcą Trumpa

Minister odniósł się w ten sposób do swojego sobotniego spotkania z byłym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego wiceprezydenta Mike'a Pence'a gen. Keithem Kelloggiem, który uważany jest obecnie za jednego z bliskich doradców Donalda Trumpa w obszarze polityki zagranicznej. Sikorski stwierdził, że był pod wrażeniem rozmowy z generałem - obecnie należącego do think tanku America First Policy Institute.