Zmienił zdanie ws. NATO? Doniesienia mediów, w tle rozmowa z Dudą

Plan Trumpa

Informator gazety stwierdził, że "myślenie (Trumpa) ewoluuje w kierunku 3 procent, zwłaszcza po rozmowie z Dudą - i to nie licząc pieniędzy dla Ukrainy". "The Times" zauważa, że taki wymóg byłby problematyczny dla wielu krajów europejskich, biorąc pod uwagę, że obecnie tylko trzy państwa NATO wydają na obronę więcej niż 3 procent PKB (Polska, USA i Grecja). Dziennik podkreśla również, że podczas wizyty w Polsce, brytyjski premier Rishi Sunak zapowiedział zwiększenie wydatków, ale tylko do poziomu 2,5 procent, i to dopiero w perspektywie do 2030 roku.