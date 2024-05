82-latka utonęła w jeziorze. Tragedia podczas majówki

- Mimo licznych apeli służb ratunkowych, zdarza się, że wypoczywający nad wodą nie zawsze przestrzegają zasad bezpieczeństwa. Często łączą relaks z piciem alkoholu, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Tak było w przypadku mężczyzny w ekomarinie w Giżycku, który po spożyciu alkoholu spacerował po pomoście i wpadł do wody. Na szczęście, przechodnie zauważyli go i wyłowili z wody - poinformowali ratownicy MOPR.