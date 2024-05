Mocne słowa prezydenta o CPK. "Nie słuchajcie ich"

- To, dzięki czemu mówimy, to Polska. To jest nasza ojczyzna, to nie są bogate państwa Zachodu. To my, z naszym dorobkiem ostatnich trzech dziesięcioleci. To nasz trud, to nasz wysiłek, to nasza mądrość i umiejętność zagospodarowania tego, co nam przekazano, byśmy stworzyli naszą część Europy, dobrą dla pozostałych – podkreślił Andrzej Duda.