Rosja atakuje. Ofiarą cyberataków padły niemieckie agencje rządowe

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że wezwanie charge d'affaires to wyraźny sygnał dyplomatyczny skierowany do Moskwy. "Chcielibyśmy jasno przekazać, że nie akceptujemy tego rodzaju postępowania, wyraźnie je potępiamy i zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań" - czytamy w oświadczeniu.