Ogromny pożar w Berlinie. Płonie zakład metalurgiczny

Jedną z najważniejszych cech pocisku IRIS-T jest możliwość sterowania wektorem ciągu silnika. Dzięki temu pocisk nadaje się do niszczenia celów o bardzo wysokiej manewrowości. Pocisk może być odpalany w kilku trybach – zarówno przed, jak i po namierzeniu celu. To czyni go skuteczną odpowiedzią na rosyjskie śmigłowce szturmowe.