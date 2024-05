Straty Rosji w Ukrainie. Brytyjski wywiad ujawnia

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że średnia dzienna liczba rosyjskich ofiar prawdopodobnie ponownie wzrośnie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Jest to związane ze wznowieniem operacji ofensywnych we wschodniej Ukrainie, co nastąpiło po ich lekkim spowolnieniu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, od czasu zdobycia Awdijiwki.