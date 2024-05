Włochy wezmą udział w interwencji w Ukrainie? Jest zdecydowana odpowiedź

"Takie deklaracje podnoszą napięcie"

Włoski minister obrony podkreślił, że ewentualna interwencja na Ukrainie nie byłaby jednym z tych przypadków, które są przewidziane przez włoskie prawo. Co więcej, jego zdaniem, taka interwencja mogłaby tylko doprowadzić do eskalacji konfliktu, co "nie przyniosłaby korzyści samym Ukraińcom".