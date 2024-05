Wstrząsające doniesienia. Rosyjskie władze okupacyjne, chcą odbierać dzieci

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała 3 maja, że szef rosyjskiego departamentu migracji w okupowanej części obwodu zaporoskiego, Nikołaj Opryszko, wraz ze swoim zastępcą, Konstantinem Razygrinem, przymusowo deportowali ukraińskich cywilów z okupowanego obwodu zaporoskiego do obwodu rostowskiego w Rosji. Następnie przetransportowali ich na granicę Rosji z Łotwą, zmuszając do przejścia pieszo do łotewskiego posterunku granicznego. Według ISW, było to działanie mające na celu zwiększenie napięcia migracyjnego.