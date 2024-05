Kijów usiądzie do stołu z Moskwą? Rzecznik Zełenskiego potwierdza

Szczyt pokojowy w Szwajcarii

Generał Skibicki powiedział, że nie widzi sposobu, w jaki Ukraina mogłaby wygrać wojnę wyłącznie na polu bitwy. "Nawet jeśli byłaby w stanie wypchnąć rosyjskie siły z powrotem na granice, co jest coraz odleglejszą perspektywą, nie zakończyłoby to wojny" - podał "The Economist".