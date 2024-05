Ukraina jest na krawędzi. Wiceszef HUR nie ma złudzeń

Wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki mówił w wywiadzie z brytyjskim tygodnikiem "The Economist", że obecnie Ukraina znajduje się w najgorszym położeniu od początku inwazji wojsk Putina i jej sytuacja się pogarsza. Stwierdził, że upadek Czasiw Jaru to "najpewniej jedynie kwestia czasu". Ostrzegł, że Rosja zbiera siły, by uderzyć na obwody charkowski i sumski.