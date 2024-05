Orban musi grać na siebie [OPINIA]

W niedzielę, 5 maja, na który przypada węgierski dzień matki, Peter Magyar zorganizuje kolejną demonstrację. Tym razem jednak nie w Budapeszcie, a w Debreczynie. Ma to być ukłonem w stronę elektoratu żyjącego poza stolicą, z którego pozyskaniem opozycja od zawsze ma problem. Owa demonstracja prawdopodobnie znów okaże się frekwencyjnym sukcesem. Dobre obrazki, zasięgi w mediach ponownie umocnią go na pozycji nieoczekiwanego sondażowego lidera opozycji. Nie ma jednak szans, by wykreował on w obecnej chwili jakiś ponadpartyjny sojusz po stronie opozycji. Przypomnę – on ją kanibalizuje.