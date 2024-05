Zastanawiające wystąpienie Kierwińskiego. Lawina komentarzy w sieci

Do pojawiających się komentarzy odniósł się już sam zainteresowany. - Na placu, gdzie odbywały się uroczystości, był straszny pogłos od mikrofonu i nagłośnienia, które tu stoi. Pewnie był jakiś błąd sprzętowy i to wywołało taki nienajlepszy efekt. Za ten efekt przepraszam - powiedział minister w rozmowie z TVN24. Podkreślił, że "wszelkie insynuacje to jest jeden wielki skandal".