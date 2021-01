Powrót do szkoły? Przemysław Czarnek zabrał głos

- To, co zmieniamy dzisiaj na pewno, to jest nasza odpowiedź na incydentalne nieprawidłowości, które są nagłaśniane w mediach - powiedział szef resortu edukacji. Poinformowano, że ma być zmienione rozporządzenie MEiN w zakresie organizacji przez dyrektorów nauki zdalnej na terenie szkoły. To, że wykorzystywana jest luka w prawie pozwalająca na powrót do szkoły, donosił portal WP Kobieta.