Planuje długie życie

2 kilogramy… Według obliczeń Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, tyle średnio miesięcznie tyliśmy w czasie kwarantanny. Znaczne ograniczenie aktywności fizycznej i niezdrowe nawyki żywieniowe, które nierzadko wykształciły się lub pogłębiły w czasie lock down’u, nie sprzyjały dbaniu o kondycję i prawidłową wagę.

To bardzo niedobrze, bo epidemia koronawirusa nałożyła się na epidemię nadwagi i otyłości. Lekarze alarmują - nadprogramowe kilogramy to potężny problem, który przyczynia się do powstawania poważnych chorób, także nowotworowych. Dodatkowo, kwarantanna znacząco obniżyła liczbę wizyt w przychodniach onkologicznych i zgłoszeń na badania profilaktyczne.

Rak nie poczeka na koniec pandemii! Rak nie poczeka na koniec pandemii! - mówi Doktor Paweł Koczkodaj, Ambasador Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, Ekspert z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, NIO - już dziś statystyki na całym świecie jasno pokazują, że w ostatnich miesiącach bardzo obniżył się wskaźnik wykrywalności nowotworów. Nie dlatego, że jest mniej zachorowań, ale dlatego, że ludzie nie zgłaszają się do lekarzy na badania. Obawiam się, że w Polsce te statystyki także będą bardzo alarmujące. To niestety przełoży się na liczbę zgonów z powodu raka - dodaje.

Dlatego też - biorąc pod uwagę powyższe aspekty - Ministerstwo Zdrowia podejmuje kolejne działania promujące pierwotną i wtórną profilaktykę nowotworów. Pierwotną, czyli skupiającą się m.in. na wyeliminowaniu z naszej codzienności niezdrowych nawyków żywieniowych, rzuceniu palenia oraz wprowadzeniu regularnej aktywności fizycznej. Wtórnej, mającej na celu wczesne wykrycie nowotworów, a co za tym idzie - skuteczne ich leczenie. Onkolodzy są zgodni - chcąc uniknąć zachorowania na raka, sami sporo możemy dla siebie zrobić. Ponad wszelką wątpliwość główną przyczyną powstawania raka płuca jest palenie papierosów. Wystarczy zatem rzucić palenie, by bardzo mocno obniżyć ryzyko zachorowania na ten typ nowotworu - mówi Profesor Maciej Krzkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej. Prostych zmian, które możemy wprowadzić w życie, by „uzbroić” nasz organizm w antynowotworową tarczę, jest więcej.

W ramach ministerialnej kampanii Planuję długie życie, powstało kilkadziesiąt filmów poradnikowych z udziałem dietetyczki klinicznej i fizjoterapeuty, którzy podpowiadają, w jaki sposób, dzięki diecie i aktywności fizycznej, zadbać o zdrowie we własnych „czterech ścianach”.

Na platformie internetowej planujedlugiezycie.pl znajdziemy również filmy z onkologami, którzy z kolei zwracają uwagę na niepokojące objawy, z jakimi powinnyśmy udać się do lekarza. Na stronie znajdziemy także informacje, kto i gdzie może skorzystać z bezpłatnych badań przesiewowych. To bardzo ważny element promocji zdrowia, bo wciąż w naszym kraju z badań profilaktycznych nie korzysta tyle osób, ile mogłoby.

Trudno policzyć, ile ludzkich istnień udałoby się uratować, gdyby wszystkie osoby, mające możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych, rzeczywiście z nich skorzystały. Myślę, że tych istnień byłoby bardzo, bardzo dużo…- mówi Profesor Andrzej Nowakowski, ginekolog, onkolog z Narodowego Instytutu Onkologii.

Kampania Planuję długie życie kierowana jest również do najmłodszych. Dla nich powstała cała sekcja z animacjami, grami i rymowanymi historiami dotyczącymi profilaktyki i dbania o zdrowie.

Działania edukacyjne Ministerstwa Zdrowia wsparli Znani i Lubiani, m.in. Edyta i Łukasz Golec. Mam wrażenie, że ruch wpisany jest w naszą naturę - mówi Edyta Golec. Staramy się każdą wolną chwilę spędzać aktywnie. Region, w którym mieszkamy na pewno temu sprzyja, choć w czasie kwarantanny wystarczył nam kawałek podłogi, by ćwiczyć - podkreśla. Łukasz Golec dodaje - ćwiczymy z Edytką razem, bo łatwiej się wtedy wzajemnie mobilizować. Dzięki temu, że jesteśmy aktywni, rzadziej chorujemy, a przede wszystkim mamy kondycję i energię, by grać i śpiewać. Nie wyobrażam sobie, byśmy zalegali na kanapie przed telewizorem, a później mieli siłę, by zagrać dwugodzinny koncert…

Kwarantanna mocno uśpiła naszą onkoczujność, warto jednak zweryfikować swoje nawyki i przyzwyczajenia, a czas, który częściej spędzamy w domu, wykorzystać na wprowadzenie prostych zmian choćby w zakresie diety i aktywności fizycznej. Nie szukajmy wymówek i nie odkładajmy dbania o zdrowie „na później”. W przypadku nowotworów, czas odgrywa kluczową rolę, bo wcześnie wykryta zmiana może być skutecznie leczona. Zadbajmy więc dzisiaj o to, byśmy mieli owo później….