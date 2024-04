Duda nie miał zgody, aby mówić o Nuclear Sharing? Sikorski wyznał

Sikorski został również zapytany o to, czy taka broń nie przydałaby się Polsce. - Ja mam wrażenie, że niektórzy myślą, że Nuclear Sharing oznacza, że Polska będzie potęgą atomową, a to naprawdę tak nie jest. To są bardzo skomplikowane sprawy, które omawiamy na grupie planowania nuklearnego Sojuszu Północnoatlantyckiego pod najwyższymi klauzulami - powiedział. - To się robi w specjalnych schronach - dodał.