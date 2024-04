Bąkiewicz wyproszony z sali plenarnej Sejmu. Interweniował Braun

Wtedy - do stojącego za ostatnimi rzędami ław poselskich narodowca - podszedł poseł Grzegorz Braun z Konfederacji. - To jest skandaliczne pani marszałek. To sprawozdawca projektu obywatelskiego - wykrzyczał w stronę Wielichowskiej, po czym wyszedł z sali razem z Bąkiewiczem.