Polacy w ruinie przez blokady. "Oni coś wywalczają, a my umieramy"

W piątek w południe kolejka ciężarówek wyjeżdżających z Polski do Ukrainy przed przejściem w Dorohusku sięgała Brzeźna. To 14 kilometrów od granicy. W ogonku stało wciąż co najmniej kilkaset pojazdów, ale zmiana jest widoczna jak na dłoni, bo TIR-y cały czas podjeżdżają do przodu. A kierowcy z początku kolejki przyznają, że czekają niecałą dobę. To bardzo krótko. Kiedy rolnicy blokowali dojazd do granicy, kierowcy musieli spędzić nawet pół miesiąca na poboczu, w kabinie ciężarówki.