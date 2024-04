Sensacyjne odkrycie w Warszawie. Znalezisko w tzw. jamach śmietniskowych

W styczniu ratusz poinformował, że robotnicy budujący ostatni odcinek linii metra M2 na wysokości stacji Lazurowa natknęli się na kości. Ze wstępnych ustaleń wynika, że są to kości konia lub kilku koni. Niewykluczone, że żyły one kilkaset lat temu. Nie wiadomo jeszcze, czy były to konie pociągowe, czy też do jazdy wierzchem, co, jak uważają archeolodzy, oznaczałoby, że służyły wojskowym.