Pogoda oszaleje. Zatrważające prognozy na lato

Pojawienie się El Niño zostało oficjalnie ogłoszone w czerwcu 2023 roku, a jego wpływ był najbardziej zauważalny od listopada do stycznia. W związku z nim w Peru panowała najcieplejsza zima od 60 lat. Naukowcy z Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) twierdzą, że teraz ma przyjść czas na La Niña. Według nich istnieje 60 proc. szans na to, że La Niña będzie się rozwijać już od czerwca do sierpnia, a na 85 proc. rozwinie się do jesieni.