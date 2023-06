El Nino powróciło. Jakie będą jego skutki?

El Nino. Co to? Cykliczne zjawisko wpływa na pogodę na Ziemi

El Nino to zjawisko, które powstaje, gdy pasaty, czyli stałe wiatry, wiejące w strefie międzyzwrotnikowej, słabną. To zaś powoduje zahamowanie podnoszenia się wód głębinowych na powierzchnię oceanu, przez co jej temperatura rośnie. Wyższa temperatura Pacyfiku, czyli największego oceanu na powierzchni Ziemi, zwiększa natomiast ryzyko wystąpienia ekstremalnych susz a Ameryce Północnej oraz Ameryce Południowej, a także intensywnych ulew w Azji i północnej części Australii.