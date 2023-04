El Nino wpłynie na pogodę. Nadchodzą zmiany klimatu?

- El Nino będzie prowadził do podwyższenia średniej globalnej temperatury. Specjaliści przewidują, że temperatura może wzrosnąć o ponad 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do okresu przedindustrialnego (to okres referencyjny, którego ramy przyjęto na lata 1850–1900). Teraz jest to 1,1 stopnia powyżej - mówił w rozmowie z TVN24 sozolog dr hab. Zbigniew Karaczun, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz ekspert Koalicji Klimatycznej. Zdaniem specjalisty, w niektórych regionach Ziemi El Nino przyniesie susze, w innych natomiast ekstremalne powodzie. - W Europie będzie to niestabilna pogoda, będą fale upałów - dodał.