Najgoręcej w Słubicach. Bardzo blisko rekordu

37,2 st. C. ze Słubic to temperatura bliska rekordu gorąca dla czerwca w Polsce - w 2019 r. na Dolnym Śląsku odnotowano 38,3 stopnia. Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku w Słubicach i w Świnoujściu występowały temperatury przekraczające 36 st. C.