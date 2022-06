Pogoda. W niedzielę 37, w poniedziałek poniżej 20

Pogoda. W niedzielę na północy może poważniej zagrzmieć

Wprawdzie w pasie północnym (w strefie frontu) opady nie będą zbyt obfite, bo przez cały dzień spadnie tam tylko do 1 do 3 l wody/m2 (w pasie wybrzeża do 5-8 litrów), to jednak uważajmy na popołudniowe burze. Otóż po południu przy maksymalnym nagrzaniu na linii frontu (Szczecin-Suwałki) dojdzie do zwarcia pomiędzy dwoma odmiennymi temperaturowo masami powietrza - upalnego powietrza afrykańskiego z chłodnym i wilgotnym powietrzem polarno-morskim. Zwolennikami takich zwarć są frontowe chmury burzowe Cumulonimbus, które z kontrastów tych wyciągają pożywkę dla siebie. Dlatego uważajmy, bo po południu na czele frontu (tuż poniżej linii Szczecin- Suwałki) pojawią się dość gwałtowne burze, z krótkotrwałym, ale ulewnym deszczem (do 20 litrów) i z porywistym wiatrem (70-90 km/h). Uwaga, chwilami burze mogą nawet przyjmować charakter lokalnych nawałnic, podczas których wiatr może łamać drzewa, zrywać linie energetyczne i dachy wolnostojących budynków.