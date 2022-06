Uwaga na burze z gradem i wichury. IMGW nie ma dobrych wieści

Najniższa temperatura będzie na Wybrzeżu. Tam zaledwie 17-18 stopi Celsjusza. Na północnym wschodzie ok. 20 stopni. Natomiast najcieplej będzie na południu kraju, do ok. 27 stopni Celsjusza. Wiatr będzie na ogół słaby, tylko na Wybrzeżu chwilami umiarkowany. Powieje z kierunków zachodnich. Tylko w burzach porywy mogą osiągać prędkość do 80 km/h.