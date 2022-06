Prognoza pogody dla Polski. Nadciąga mordercza fala upałów. Synoptycy mówią o "kopule cieplnej"

Upały w południowej części Europy nie należą do rzadkości. Jednak zazwyczaj nie pojawiają się tak wcześnie. Tymczasem termometry w Hiszpanii już wskazują powyżej 40 st. C. Synoptycy ostrzegają, że będzie jeszcze cieplej. Co więcej, fala upałów będzie przesuwać się na wschód. W weekend ma dotrzeć do Polski, a temperatury zbliżą się u nas do czerwcowych rekordów.