David wleje Afrykański żar do Polski. Pogoda na weekend

Pogoda. Do piątku iberyjskie ciepło, później afrykański żar

Wędrówka Davida po trajektorii południowa Francja–Bałkany sprawi, że przez cały długi weekend zalewać nas będzie południowe ciepło. W czwartek i w piątek, kiedy David będzie na południu Francji, to z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze znad Zatoki Biskajskiej i Półwyspu Iberyjskiego, kiedy przesunie się nad Bałkany to z południa szerokim strumieniem zacznie wlewać się do nas afrykański skwar.