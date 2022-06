Prognozy na drugą połowę czerwca. Pogoda mocno się zmieni

Upał ma dotrzeć do Polski w drugiej połowie czerwca. Wszystko wskazuje na to, że gorące powietrze znad Hiszpanii przez Francję i Niemcy dotrze również do naszego kraju. Temperatury na termometrach mają podskoczyć powyżej 30 kresek, najpierw na zachodzie, a potem w innych regionach kraju. - Najnowsze wyliczenia europejskiego modelu ECMWF wskazują, że piekielny upał z Hiszpanii w drugiej połowie czerwca pojawi się także we Francji. Na południu kraju temperatura może przekroczyć 40-43 st. C. W następnych dniach ciepłe powietrze dotrze również do Niemiec, gdzie temperatury przekroczą 30-35 st. C. - podają synoptycy portalu dobrapogoda24.